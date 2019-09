Blue-bike aan stevige opmars bezig. Aantal ritten met 47% gestegen Wannes Vansina

18 september 2019

10u12 0 Mechelen Fietsdeelproject Blue-bike heeft woensdag aan het station van Mechelen de maker van de miljoenste rit in de bloemetjes gezet. De Dijlestad is een van de populairste Blue-bike locaties.

De miljoenste rit werd gereden door Goedele Krekels uit Antwerpen, die bij CVO TSM Mechelen Nederlands geeft aan anderstalige volwassenen. Ze is al jaren gebruiker van Blue-bike. “Ik heb geen auto en doe al mijn verplaatsingen met de trein en met de fiets, bijna dagelijks. Ik ben heel tevreden over het systeem. Je merkt wel dat het geen fietsen zijn om lange afstanden mee te doen en soms is er ook wel een defect aan de automaat, maar in dat geval kan ik meestal terecht in het Fietspunt.”

Alle gebruikers werden getrakteerd op cupcakes en een goodiebag. Ze reden woensdag ook allemaal gratis. Blue-bike heeft dan ook reden om te vieren. Dit jaar werden al 174.000 Blue-bike-ritten gemaakt, een groei van 25 procent te opzichte van vorig jaar. Dat onder meer ook dankzij de plaatsing van bijkomende fietsen, onder meer ook in Mechelen. “Sinds de start in 2011 werden zo al 280.000 autoritten uitgespaard. Daarom willen we vandaag onze leden bedanken”, zegt directeur Bram Dousselaere.

De Dijlestad is een van de populairste Blue-bike locaties. Hier groeide het aantal ritten met liefst 47 procent, goed voor dit jaar al 14.000 ritten. “In onze stad wordt jaar na jaar meer gefietst, zowel met de eigen fiets als met bijvoorbeeld de blue-bikes, die een uitstekende oplossing bieden voor de zogenoemde last mile”, aldus schepen van Mobiliteit Alexander Vandersmissen.