Blokkende studenten opnieuw welkom in stadhuis Wannes Vansina

04 december 2019

19u30 0 Mechelen De stad Mechelen stelt een gedeelte van het stadhuis opnieuw ter beschikking van blokkende studenten. Van 9 december tot en met 31 januari kunnen ze er zich in alle rust over hun boeken buigen.

Zowel tijdens de eerste als de tweede zittijd vorig schooljaar werd de stille studeerruimte in het stadhuis goed gebruikt. Volgens de stad zorgde de sociale controle onderling ervoor dat alle studenten geconcentreerd en in alle rust konden werken.

“Het is een ideale omgeving om te studeren en dat op een centrale locatie. Het doel is om tegemoet te komen aan studenten die hard hun best doen”, zegt Koen Anciaux, schepen van Gebouwen en Eigendommen.

In het stadhuis is plaats voor 25 studenten, van 8 tot 16.30 uur. Tijdens dezelfde periode zijn er ook respectievelijk 70 en 15 plaatsen in Het Predikheren en bij ROJM. IT-bedrijf Elmos biedt 6 plaatsen vanaf 23 december. Vanaf 6 januari kunnen studenten ook in hogeschool Thomas More terecht.

Meer info op www.mechelen.be/studeerplekken.