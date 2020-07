Bloembak vat vuur op bouwwerf Tim Van Der Zeypen

31 juli 2020

16u40 0

De brandweer is vrijdagnamiddag moeten uitrukken naar de Itegemseweg in Wiekevorst bij Heist-op-den-Berg. Daar ontstond een brand aan bloembak. Door de hitte vatte ook enkele bouwmaterialen in de buurt vuur en sloegen de vlammen over naar een tuinhuis. De brandweer kwam massaal ter plaatse en kreeg het vuur snel onder controle. De schade bleef beperkt tot de bloembak. Huizen in de buurt bleven gespaard.