Bloembak moet joyriders in Galgenberg stoppen

18 februari 2020

De stad Mechelen neemt maatregelen om de verkeersveiligheid in de wijk Galgenberg te verbeteren. De maatregelen variëren van de aanleg van nieuwe zebrapaden over de plaatsing van bloembakken en beter aangeven van de zone 30 door middel van thermoplasten tot het deels afsluiten van de Offenbossen om daar joyriden tegen te gaan. “Het zijn maatregelen voor de korte termijn. Voor meer ingrijpende wachten we de werkzaamheden aan de R6 af”, zegt schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke. De maatregelen komen er nadat buurtbewoners van de Oude Antwerpsebaan met een petitie onder meer overdreven snelheid aankaartten.