Blinde hond Ginko werd gevonden bij overleden baasje en zoekt nu nieuwe thuis: “Hij is een grote knuffelaar” Wannes Vansina

28 april 2020

17u12 35 Mechelen Het coronavirus veroorzaakt drama’s, in de eerste plaats bij mensen, maar ook dieren worden niet gespaard. Dierenbescherming Mechelen is op zoek naar een gouden mandje voor Ginko, een bijzonder onfortuinlijke border collie uit de Dijlestad. Het blinde dier werd thuis aangetroffen bij zijn overleden baasje. Twee weken tevoren verloor hij ook zijn andere baasje.

Ginko werd vorige week woensdag door de politie binnengebracht. De dertien jaar oude reu werd thuis in Mechelen gevonden. “De hond waakte bij zijn overleden baasje. Mevrouw zou twee weken eerder overleden zijn. We waren hier helemaal van ondersteboven”, getuigt Lyssa Bosiers van de Dierenbescherming.

Volgens de Dierenbescherming is het baasje een vermoedelijk coronaslachtoffer, maar naar de precieze omstandigheden hebben de medewerkers het raden. “We hebben onze voorzorgen genomen en Ginko meteen heel grondig gewassen.”

“Niet levensmoe”

Omdat niemand van de familie de zorg voor Ginko kan of wil opnemen, belandde hij in het asiel. Omdat een kennel geen geschikte plek is voor de hond, werd hij overgebracht naar een opvanggezin in afwachting van een nieuwe thuis. Geen evidentie, want Ginko lijdt aan een aantal ouderdomskwaaltjes. Hij is niet alleen volledig blind, maar ook deels doof en heeft last van artrose. “Maar we gaan hem zeker niet laten inslapen zoals sommige mensen ons adviseren. Hij is een beetje van slag, maar geniet nog van het leven. Hij heeft perfect leren omgaan met zijn handicap en is absoluut niet levensmoe”, weet Bosiers.

Grote knuffelaar

Al geeft ze toe dat een toekomstig baasje een engagement moet aangaan. “Maar het helpt dat hij rustig is, zich perfect gedraagt, zindelijk is en graag aandacht krijgt. Hij is een grote knuffelaar. We zijn ervan overtuigd dat we iemand gaan vinden”, zegt Bosiers. “We zoeken wel een rustige thuis, dus geen kleine kindjes, geen andere honden en geen trappen. Hij is perfect voor oudere mensen die een hond willen, maar er geen uren mee kunnen gaan wandelen. Wat aandacht, liefde en eten en af en toe een kleine wandeling en hij is meer dan gelukkig.”

Niet eerste coronaslachtoffer

Het is niet het eerste dier van een coronaslachtoffer dat de Dierenbescherming binnenkrijgt. “Eerder kregen we nog drie hondjes, maltezerachtigen, omdat het baasje omwille van corona in het ziekenhuis werd opgenomen en dat niet meer zou verlaten. Twee hebben we intussen kunnen plaatsen.” Geen toeval. Ten gevolge van corona is er veel vraag naar adopties. “Drie keer meer dan anders”, zegt Bosiers. “Gelukkig gaat het niet te vaak om impulsaanvragen. De mensen zijn thuis en dat is ideaal om een hond te adopteren omdat de dieren dan rustig kunnen wennen en kunnen werken aan alleen zijn en zindelijkheid.”

Geen toename

Dat mensen overlijden in eenzaamheid blijft volgens politiewoordvoerder Dirk Van de Sande uitzonderlijk. “Onze wijkagenten zijn er in deze periode ook alerter voor. Dit is een spijtig voorval. We stellen geen toename vast nu we massaal in ons kot blijven.”