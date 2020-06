Blauwalgen vastgesteld in Eglegemvijver: recreatie verboden Wannes Vansina

17 juni 2020

Alle recreatie op het water van de Eglegemvijver in Hombeek is tot nader order verboden. Uit een maandelijkse staalname door de Vlaamse milieumaatschappij blijkt dat de waterkwaliteit slecht is. In het water werd een groei van cyanobacteriën of blauwalgen vastgesteld, als gevolg van het warme weer van de afgelopen weken. Voor Windsurfclub Alleman is dat slecht nieuws. De activiteiten waren nog maar twee weken hervat na de coronalockdown en moeten nu dus weer gestaakt. “Deze zomer organiseren we vier sportkampen voor telkens twintig kinderen. Het zou slecht nieuws zijn mochten we deze nu ook moeten annuleren”, zegt ondervoorzitter Roger van Roosbroeck. Of het probleem blijft aanhouden, hangt erg af van de weersomstandigheden. “Als het hard gaat waaien of regenen, dan kunnen we er op een paar dagen vanaf zijn.”