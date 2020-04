Binnenkort nog enkel Belgische muziek in Mechelse winkelstraten: “Symbolische steun voor onze eigen artiesten” Kristof De Cnodder

29 april 2020

16u34 0 Mechelen Binnenkort zal u enkel nog Belgische achtergrondmuziek te horen krijgen in de Mechelse winkelstraten. Middenstandsvereniging Mechelen Meemaken gaat de playlist van de straatboxen aanpassen op aangeven van koffiebaruitbaatster en gemeenteraadslid Pia Indigne (Open VLD). “We willen onze eigen artiesten een symbolisch duwtje in de rug geven”, zegt de initiatiefneemster.

“Net zoals verschillende andere sectoren lijdt ook de muziekindustrie erg onder de coronamaatregelen”, vertelt Pia Indigne. “Festivals kunnen bijvoorbeeld al tot eind augustus niet plaats vinden. Vandaar mijn idee om de artiesten van eigen bodem met een symbolische actie te ondersteunen. We willen die mensen tonen dat we hen niet zijn vergeten. Of ik zelf fan ben van één specifieke Belgische artiest of groep? Zeker, ik ben in het verleden misschien al wel twintig keer naar een optreden van Arsenal geweest.”

Mechelen Meemaken was meteen mee met Pia Indignes idee. “Het kost ons niets om onze playlist aan te passen”, zegt voorzitter Geert Milis. Overigens bestaat het plan om ‘s zaterdags nog een stapje verder te gaan. Bedoeling is om voor de zaterdagen een muzieklijst met vooral Mechelse artiesten te gaan samenstellen.