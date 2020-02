Binders huisvuilzakken meten amper 2 cm: “Hoe moet je daar je zak mee toebinden?” Wannes Vansina

19 februari 2020

16u39 0 Mechelen “Als de vuilzakken kleiner worden dan moet de rest ook minimaliseren.” Op sociale media wordt de draak gestoken met toebindstrookjes van huisvuilzakken van amper 2 centimeter. Volgens Ivarem gaat het vermoedelijk om een productiefout.

Op ‘Ge zijt van Mechelen als …’ werd een foto van piepkleine toebindstrookjes gepost met de aanvulling ‘als ge begot ni weet hoe ge hier uw nieuwe vuilzakken mee moet toebinden’. De vrouw kreeg ze bij een rol grote huisvuilzakken, een andere zegt in hetzelfde geval te zijn.

Er wordt mee gelachen, maar ook boos gereageerd. “Maar wel muggenziften over hoe het dichtbinden moet”, verwijst iemand naar de vele zakken die ophalers laten staan omdat ze niet correct werden aangeboden.

Bij Ivarem konden ze vandaag niet zeggen wat er is misgelopen en wat de omvang is. “We hebben op onze infolijn nog geen klachten gekregen. We zullen nagaan of er een productiefout is gebeurd. Als mensen foutieve hebben gekregen, dan kunnen ze ons gratis nummer 0800 90441 bellen en sturen we tien nieuwe op”, aldus woordvoerder Marijke Herinckx.