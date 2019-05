BimSem zwaait directeur Rob Vanderbeek uit: “Met jongeren werken is uitdagend, ik heb zó genoten van hun enthousiasme”

Els Dalemans

29 mei 2019

18u07 0 Mechelen Hij had al een vermoeden dat hij gevierd zou worden, toch was het leerlingenspektakel op de speelplaats van BimSem (Berthoutinstituut–Klein Seminarie) een grote verrassing voor Rob Vanderbeek. Na een loopbaan als leerkracht en 25 jaar als directeur, gaat hij eind dit schooljaar op pensioen. “Het boeiende aan het onderwijs is de maatschappij van de toekomst voor je ogen zien ontstaan.”

1.150 leerlingen en zo’n 150 leerkrachten en personeelsleden bereidden de voorbije weken in het grootste geheim de viering van woensdag voor. Tijdens een talentenshow namen ze met muziek, sport, toneel en meer afscheid van hun algemeen directeur. De jongeren schreven en brachten ook een eigen versie van ‘We will rock you’ van Queen, waarbij de tekst werd aangepast naar ‘We will miss you!’

Vanderbeek was duidelijk ontroerd. “Dit is een onvergetelijk moment dat mij voor altijd zal bijblijven. Ik heb ondertussen voor alle leerlingen ook een geschenkje gekocht, een herinnering aan mijn eigen schooljaren”, klonk het. “In de examenperiode verslond ik immers pakjes ‘Cent Wafer’-koekjes bij de vleet, als persoonlijke aanmoediging tijdens het blokken. Bij jullie eerste examen zullen jullie allemaal zo’n pakje op jullie lessenaar vinden.”

Vanderbeek heeft met zijn 25 jaar directeurschap de langste staat van dienst in het secundair onderwijs in de ruime Mechelse regio. Hij ging in 1982 aan de slag als leraar in het toenmalige Klein Seminarie, op 1 september 1994 werd hij adjunct-directeur en in 2014 algemeen directeur.

“Ik heb ‘de jeugd’ door de jaren heen zien veranderen, en vond het altijd even boeiend om de juiste manier te vinden om met die evolutie om te gaan. Zo waren er enkele maanden geleden plots de ‘klimaatspijbelaars’: dan zoek je hoe je die situatie -met vastbesloten leerlingen en bezorgde ouders- het beste aanpakt. Ook op het vlak van diversiteit is er veel veranderd, en zeker met de steun van het Mechelse stadsbestuur hebben we daar een succes van kunnen maken. Er zitten zoveel toptalenten tussen onze leerlingen.”

“Let wel: met jongeren werken is niet altijd even makkelijk. Ik merk het bijvoorbeeld wanneer ze worstelen met de scheiding van hun ouders en die frustratie meebrengen naar school. Er zijn gelukkig ook luchtigere trends: ik vond niet elke kledingstijl die ik op onze speelplaats zag even geslaagd, maar dan weet je dat het een jaar later gelukkig alweer voorbij is”, lacht Vanderbeek.

“Jongeren brengen leven in huis, ik ben veel liever directeur geweest van een school dan van pakweg een woonzorgcentrum. Ik heb altijd geprobeerd om mezelf te blijven, bij problemen goed te luisteren en daarna in eer en geweten de juiste beslissing te nemen. Dat geldt niet enkel voor onze leerlingen, ook binnen het leerkrachtenteam moest iedereen zich goed voelen in zijn of haar job.”

“Met ouder worden heb ik tenslotte geleerd om altijd te blijven hopen dat alles uiteindelijk goed komt. Soms gaat het snel, soms duurt het jaren. Maar uiteindelijk loop je die ene leerling waar je voor vreesde toch weer tegen het lijf en merk je dat hij zijn weg in het leven gevonden heeft. Iets mooier dan dat bestaat toch niet?”