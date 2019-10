BimSem wint Rode Neuzen Dag-optreden van K3: “Sommige kinderen huilden van geluk” Els Dalemans

11 oktober 2019

19u02 0 Mechelen Niemand minder dan Hanne, Klaasje en Marthe van K3 trokken vrijdagmiddag naar het Berthoutinstituut-Klein Seminarie -beter bekend als BimSem- in Mechelen. De school won een optreden van de populaire meidengroep naar aanleiding van Rode Neuzen Dag. “Voor heel wat kinderen was het een unieke kans om zo’n optreden bij te wonen”, zegt directrice van het internaat Annick Beirinckx.

Zo’n 1.500 scholen schreven zich in voor Rode Neuzen Dag, twee van hen wonnen een optreden van Niels Destadsbader of K3. “Toen we het nieuws aan onze kinderen vertelden, reageerden ze euforisch. Bij sommigen vloeiden er zelfs traantjes. In het internaat van BimSem verblijven zo’n 30 leerlingen uit de lagere school, met een heel diverse achtergrond. Er zijn ook heel wat kinderen die het thuis niet breed hebben: zij gaan niet zomaar naar elke nieuwe nieuwe K3-show kijken. Voor velen was dit dus een unieke kans om hun grote idolen eens te ontmoeten”, zegt Beirinckx.

Polonaise

Hanne, Klaasje en Marthe haalden hun ene hit na de andere boven, en zelfs de liedjes van 20 jaar geleden werden probleemloos en luid meegezongen door het enthousiaste publiek. Dat publiek was vanzelfsprekend ook prachtig uitgedost in één of ander K3-kleed, en volgde probleemloos de volledige choreografie bij élk lied. Zélfs de polonaise werd voor de gelegenheid uit de kast gehaald. “Ook wij genieten ervan om onze kinderen zo met volle teugen te zien genieten. Ze hebben gisteren nog getekend en geknutseld, we versierden samen de zaal, en de lessen vanmorgen verliepen een pak zenuwachtiger dan normaal.”

Julie, Louise en Masilya (7) uit het tweede leerjaar dansten en zongen alsof hun leven ervan afhing. “Toen onze juf vertelde dat K3 naar onze school kwam, zijn we beginnen gillen. Zij kunnen het allerbeste zingen en dansen van allemaal! We geloofden het zelfs eerst niet, het is echt heel gek om Hanne, Klaasje en Marthe in onze eigen school te zien staan.”

Gevoelsplekken

BimSem schreef zich heel bewust, voor de eerste keer, in voor Rode Neuzen Dag. “We hebben twee doelen. Ten eerste willen we graag ‘gevoelsplekken’ uitbouwen op ons internaat. Dat zijn plekjes waar leerlingen terecht kunnen wanneer ze worstelen met boosheid, angst of verdriet. Niet iedereen kan even vlot over die gevoelens praten, op zo’n gevoelsplek kan je je gevoel even kwijt door je af te reageren op een boksbal, of een wens neer te pennen” zegt Beirinckx.

“Meteen willen we ook De Bleekweide in Gent financieel steunen, waar jongeren met moeilijkheden therapie krijgen. Daar leerde ikzelf de ‘gevoelsplekken’ kennen tijdens een bijscholing, en ik was onder de indruk van de werking. De Bleekweide werkt niet met medicatie en wil alle kinderen een kans en hulp geven. Ook wie het financieel minder breed heeft, kan er terecht. De behandeling wordt dan betaald uit een fonds, maar ook dat fonds raakt soms leeg. Daarom zamelen wij wij heel graag Rode Neuzen Dag-centjes in voor De Bleekweide.”