BimSem krijgt voor het eerst in 200 jaar vrouw als directeur: “Het schept verwachtingen” Wannes Vansina

06 september 2019

18u14 0 Mechelen Ellen Moens (43) is sinds dit schooljaar directeur van BimSem in Mechelen en dat is nieuws. Nooit eerder in de 200-jarige geschiedenis van de secundaire school had een vrouw er een directiefunctie. Ze zal dus haar mannetje moeten staan. “Ik denk dat het verwachtingen schept.”

Rob Vanderbeek ging eind vorig schooljaar na een kwarteeuw directeurschap met pensioen. Jürgen Huyghe en Jürgen Moons bleven op post en kregen midden augustus het gezelschap van Ellen Moens. Nooit eerder was een vrouw directeur in BimSem. Nochtans is het Berthoutinstituut al sinds 1981 gemengd. Het Klein Seminarie was uiteraard wel een jongensschool, lang met een priester-directeur aan het hoofd, tot de fusie in 1988. “Er werd nooit bewust voor een man gekozen, net zoals nu ook niet bewust voor een vrouw werd gekozen”, zegt Jürgen Moons, directeur van de eerste graad. “De aanstelling gebeurt altijd met een selectiecommissie, waarbij niet wordt gekeken naar het geslacht.”

Geen druk

Ellen Moens wist niet dat ze in een mannenbastion zou terechtkomen en eigenlijk is BimSem dat ook niet. “Dat ik de eerste vrouwelijke directeur was, hoorde ik pas in de berichtgeving na mijn aanstelling.” Of het er veel toe doet of een man dan wel een vrouw directeur is? “Ik denk dat een vrouw misschien automatisch puur intuïtief met andere zaken rekening gaat houden als er beslissingen moeten worden genomen. Ik denk dat het dus wel gezond is dat er nu een vrouw in de directie zit, al moet ik zeggen dat Jürgen en Jürgen zeer empathisch zijn. Ik merk absoluut niet dat het hier altijd mannen zijn geweest die het voor het zeggen hebben gehad.”

De nieuwkomer voelt geen extra druk of verwachtingen. “Hier werken heel wat vrouwen; de man-vrouw verdeling bij de leerkrachten is zowat fiftyfifty. Ik vermoed dat er bij hen wel eens gedacht werd: ‘Wanneer wordt het eens een vrouw’. Ik denk wel dat het op die manier onrechtstreeks bepaalde verwachtingen schept.” Al denkt ze niet meteen aan grote koerswijzigingen. “Ik heb veel respect voor het werk van mijn voorgangers en ga dat proberen verder te zetten. Ik wil de onderwijshervorming mee uitrollen en geloof in een schoolbeleid dat vanuit de leerkrachten mee vorm krijgt.”

Intussen maakte ze al wel kennis met de dames met de langste staat van dienst bij BimSem: de drie zusters Norbertienen. “Ik heb hen leren kennen als heel hartelijke en betrokken dames. Dat er nu een vrouwelijke directeur is, leefde wel bij hen. Ik merk ook dat ze mij sneller bij mijn voornaam zullen aanspreken als mijn collega’s”, besluit de Zemstse. De zusters hadden zelf nooit een leidinggevende functie, wel een dienende in het internaat.

BimSem bouwt nieuw sportcomplex

BimSem is momenteel deels een werf. Afgelopen zomer werden het zwembad en twee sporthallen afgebroken. Er komt een groot sportcomplex in de plaats, dat ook toegankelijk zal zijn voor de Mechelaars.

“In de plaats van het oude gebouw komt een nieuwbouw met op de eerste verdieping een grote sporthal, die kan worden opgedeeld in drie kleinere. Daaronder komt een kleinere sporthal en een doorgang tussen de twee speelplaatsen. Aan de kant van de Voochtstraat komen kleedkamers en douches. Het gebouw kan volledig worden afgesloten van de rest van de school zodat het na de schooluren kan gebruikt worden voor niet-schoolse activiteiten”, licht Jürgen Moons toe.

Momenteel loopt de afbraak op zijn eind, daarop volgt het archeologisch onderzoek. Over twee jaar moet de nieuwbouw in gebruik worden genomen. In tussentijd moeten de 1.200 leerlingen zich wat vaker verplaatsen. “We houden nog één sporthal over. We maken gebruik van alle mogelijke locaties in de stad, onder meer De Nekker, de Iham en de zaal van het College.”

Het gaat om een miljoeneninvestering. Een nieuw zwembad komt er niet. Dat is volgens de school financieel niet haalbaar. De zwemlessen vinden voortaan plaats in de Nekkerpool.