Bijna-dakloos gezin vindt dan toch woonst, dankzij artikel op HLN en begripvolle huiseigenaar Wannes Vansina

04 november 2019

12u29 2 Mechelen Tamara Rijmenants (33) en Bart Van Camp (33) en hun vier kinderen zijn op de valreep gered van dakloosheid. Dankzij het artikel in deze krant en een begripvolle huiseigenaar kon het Mechelse gezin afgelopen weekend de intrek nemen in een nieuwe woonst. “We zijn stikkapot, maar heel blij!”

Afgelopen donderdag moest het gezin hun woning in het Groot-Begijnhof verlaten. De voorbije maanden waren ze naar hun zeggen zeker vijftig huurwoningen gaan bezichtigen, maar pakten ze er telkens naast hoewel ze tot 900 euro per maand konden besteden. “Telkens kiezen eigenaars voor iemand anders of vinden ze de woning te klein voor ons”, vertelden de radeloze ouders in deze krant. Moeilijkheid was dat ze in schuldbemiddeling zijn en geen vast werk hebben.

Dankzij deze krant ging er dan toch een deur open. Meevoelende huiseigenaars beslisten om hun leegstaande woning in Boortmeerbeek open te stellen. “We dachten dat er snel een oplossing zou komen uit Mechelen, maar omdat dit niet het geval bleek, hebben we onze ouderlijke woning voorgesteld. We zijn deze eigenlijk nog aan het renoveren, maar het huis is bewoonbaar. We zijn blij deze mensen te hebben kunnen helpen”, klinkt het.

School

Afgelopen weekend verhuisde het gezin zijn hebben en houden, grotendeels met behulp van een aanhangwagen. Het was hard labeur. “Maar eind goed al goed. Het huis is prima voor ons: het is groot genoeg, de drie slaapkamers zijn ruim. Zelfs onze hond is welkom. Op 150 meter ligt een bushalte richting Mechelen zodat de kinderen naar hun vertrouwde school kunnen blijven gaan, al moeten ze dan wat vroeger opstaan.”

Het gezin is blij met de goede afloop, het zal een huurcontract voor negen jaar tekenen, maar betreurt wel de gang van zaken. “Eigenlijk vind ik het heel erg dat we via de pers zijn moeten gaan, maar het is dankzij het krantenartikel in Het Laatste Nieuws dat de oplossing er is gekomen. Het OCMW ging zogezegd helpen, maar daar hebben we niks meer van gehoord”, besluit Rijmenants.