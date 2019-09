Bijna 900 Maneblussers nemen deel aan 'World Cleanup Day' in Dijlestad Els Dalemans

21 september 2019

19u10 0 Mechelen Bijna 900 Maneblussers namen zaterdag deel aan de grote opruimactie in de Mechelen naar aanleiding van ‘World Cleanup Day’. “We vulden samen zeker 250 vuilniszakken, vooral sigarettenpeuken zijn in de binnenstad een probleem”, zegt Laura Walgraeve van JCI (Junior Chamber International).

“De ‘Cleanup Day’ is ontstaan in Estland, dat kampte met een extreem groot zwerfvuilprobleem. Er werd één dag geprikt waarop iedereen massaal vuilnis ging rapen, en dat bleek een groot succes. Jaar na jaar verspreidde het project zich verder over alsmaar meer landen. Wij zetten vanuit JCI de schouders onder de Mechelse editie, omdat we als jongeren willen aantonen dat je een verschil kan maken door je verantwoordelijkheid te nemen.”

“De scholen en bedrijven die zich inschreven, trokken er vrijdag al op uit om in hun omgeving zwerfvuil te ruimen. Op zaterdag was het onze beurt. Wij namen met een team Mechelen-centrum voor onze rekening, in alle deelgemeenten trokken groepen geëngageerde Mechelaars op hetzelfde moment door hun dorp. Zeker in de binnenstad focusten we op de grote hoeveelheden sigarettenpeuken: deze zijn zo klein dat ze tot in de kleinste hoekjes blijven liggen.”

“Alles samen namen bijna 900 Maneblussers deel aan deze actie, zij vulden samen zeker 250 vuilniszakken. Zo tonen we nog maar eens aan dat wanneer burgers, organisaties en bedrijven samenwerken zelfs de kleinste daad een grote impact heeft.”