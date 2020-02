Bijna 15.000 euro geïnd bij controleactie op zwaar vervoer TVDZM

07 februari 2020

10u20 2 Mechelen Tijdens een controleactie van de politiezone Mechelen-Willebroek op zwaar vervoer werd er zowel woensdag als donderdag bijna zo’n 15.000 euro aan onmiddellijke inningen geind.

“Bij meerdere vrachtwagens was onder meer de lading niet verzekerd”, luidt het bij de politiezone. “Zij mochten verder rijden maar wel pas nadat ze deze lading opnieuw hadden vastgemaakt.” Verder bleken ook heel wat truckers niet in orde te zijn met hun technische keuring. “Bij velen was deze vervallen”, verduidelijkt de politie nog.

De politie betrapte ook nog twee chauffeurs die in overtreding waren met de tachograaf en een chauffeur niet in orde met de rij- en rusttijden. Er werd ook nog een chauffeur van een ‘uitzonderlijk transport’ aan de kant gezet. “Hij had geen verplichte begeleidingsvoertuigen en bevond zich bovendien ook niet op de voorziene reisweg”, aldus de politie.

In totaal inde de politie verschillende boetes. Het kwam aan een totaal bedrag van 14.455 euro. Tot slot werd er tijdens de controleactie ook nog een auto met een aanhangwagen aan de kant gezet. “Deze was veertien procent te zwaar geladen”, besluit de politie. “Ook hij kreeg een boete en zal zijn voertuig opnieuw moeten aanbieden op de technische keuring alvorens hij er terug de baan mee op mag.”