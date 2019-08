Bij verstek veroordeelde drugsdealer wil zo snel mogelijk vrijkomen: “Om voor zieke vrouw én dochter te kunnen zorgen” TVDZM

19 augustus 2019

19u15 0 Mechelen Rachid A.M., een 33-jarige Marokkaan die lange tijd als illegaal in België verbleef, heeft vandaag aan de rechter in Mechelen gevraagd om zo snel mogelijk de gevangenis te mogen verlaten. De dertiger werd enkele jaren geleden bij verstek veroordeeld tot een celstraf van twaalf maanden effectief voor drugshandel.

De dertiger werd in 2016 opgepakt na een huiszoeking. Er werd toen naast iets meer dan tachtig gram cocaïne ook nog een aanzienlijke geldsom aangetroffen. In zijn gsm werden verder ook nog drugsgerelateerde berichten gevonden. De 33-jarige werd ter beschikking gesteld aan de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel, werd gerepatrieerd naar zijn thuisland en kreeg een inreisverbod van drie jaar. Dat leefde hij echter niet na en eens bij zijn aankomst in België werd hij opgesloten in de gevangenis. Vandaag verscheen hij dan ook aangehouden voor de rechter. “Het verstekvonnis was dus niet zijn beslissing. Hij kon er bij de behandeling van zijn proces gewoon niet bij zijn omwille van de repatriëring én het inreisverbod”, klonk het bij zijn advocate Evelien Jacobs. Zij vroeg vandaag een straf met uitstel. “Zodat hij opnieuw naar zijn vrouw en pasgeboren dochtertje kan”, aldus de meester Jacobs. “Zijn vrouw heeft namelijk een spierziekte en kan onmogelijke alleen voor hun kind zorgen.” Een vonnis in de zaak volgt volgende week.