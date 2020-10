Bierfestival gaat niet door: “We zijn slachtoffer van fake event” Wannes Vansina

01 oktober 2020

11u48 1 Mechelen Een evenementenpagina op Facebook doet anders vermoeden, maar Bierfestival Mechelen gaat volgend weekend niet door. “We zijn slachtoffer van een fake event”, zegt organisator Kevin Goos.

Quali Drinks zou dit jaar de achtste editie van het bijzonder succesvolle bierfestival organiseren, maar na overleg met het stadsbestuur en de deelnemende brouwerijen werd een tijdje terug beslist om het festival te annuleren. “Een zeer pijnlijke beslissing”, zegt Kevin Goos.

Nog pijnlijker: ‘Events in october 2020’ heeft het evenement gekopieerd en op Facebook gezet. Velen trapten al in de val. 102 gebruikers zeggen te gaan, 2.400 zeggen geïnteresseerd te zijn. “Maar het gaat niet door. Dit is een fake event.”

Kwade bedoelingen?

Goos zit heel verveeld met de zaak. “Ik vrees kwade bedoelingen. Welke? Het ontfutselen van contactgegevens misschien? Op onze eigen pagina hebben we duidelijk aangegeven dat ons evenement niet doorgaat. We hebben ook al klacht ingediend bij Facebook, maar er wordt niks aan gedaan.”

De organisatoren hopen in 2021 opnieuw een leuke en veilige editie van het Bierfestival te kunnen organiseren.