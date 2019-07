Bieden op kerk Battel kan tot eind augustus. Gemeenschapsfunctie belangrijker dan verkoopsprijs Wannes Vansina

11 juli 2019

11u45 0 Mechelen De Sint-Jozefkerk in Battel staat sinds een week officieel te koop. Tot eind volgende maand krijgen geïnteresseerden de kans om een bod te doen op het kerkgebouw. De minimum inzetprijs bedraagt 348.000 euro, maar minstens zo belangrijk is de toekomstige gemeenschapsfunctie.

De kerkfabriek besliste recent tot de verkoop van de parochiekerk en geeft zo gevolg aan het kerkenbeleidsplan van 2017, dat bepaalde dat de kerk een andere bestemming dan de eredienst moest krijgen. “Het plan werd zowel door de kerkelijke en burgerlijke overheid goedgekeurd. Wij geven daar nu uitvoering aan”, zegt voorzitter Eric Stroobants.

De kerkfabriek is verplicht om de kerk openbaar te verkopen. Nog tot 28 augustus kunnen kandidaten een biedingsvoorstel indienen bij de geassocieerde notarissen Huygens & Lefevre op de Veemarkt.

Actiecomité

Het actiecomité ‘Red de kerk van Battel’ ijvert al langer voor het openouden van de kerk. “We willen een bestemming die in de lijn ligt van de Colomakerk. In dat geval kunnen er nog diensten zoals uitvaarten plaatsvinden, maar krijgt de kerk ook een culturele bestemming. De akoestiek is alvast erg geschikt voor concerten”, liet oprichter en muzikant Lode Tooten eerder optekenen in deze krant.

“We zijn in gesprek gegaan met de actiegroep en in samenspraak tot een verkoopsprocedure gekomen. De kerk gaat niet zomaar naar de meest biedende, een nog belangrijker criterium is het openstellen van de kerk voor lokale activiteiten. 65 procent van de punten staat daarop”, legt Stroobants uit.

Wat in de kerk allemaal mogelijk is, daar spreekt Stroobants zich niet over uit. “In het verleden hebben zich al twee kandidaat-kopers gemeld, met uiteenlopende voorstellen waar ik niet verder op kan ingaan. Het kan alle richtingen uitgaan. Het gebouw biedt wel wat mogelijkheden. Het schip is niet te groot en er staan geen zuilen. Enige voorwaarde is dat er geen dingen gebeuren die tegen de geest ingaan van het oorspronkelijke gebouw. Het zal de kardinaal zijn die beslist.”

Orgel

Het bijzondere Forceville-orgel uit 1692 zit niet mee in de verkoop. “We willen de zekerheid dat het niet op de container belandt. We hopen dat het kan blijven staan en verder bespeeld kan worden. Het kerkgebouw mag uiteraard ook niet worden afgebroken en de mooie glasramen moeten behouden blijven.”

In principe sluit de kerk op 1 januari. “Zijn het er weinig dan kan de verkoop snel gaan, maar we hopen natuurlijk zoveel mogelijk voorstellen te krijgen. Medio oktober hopen we ten laatste naar de aartsbisschop te kunnen gaan. Het einde van het jaar moet haalbaar zijn om de verkoop af te ronden”, besluit de voorzitter.

Tooten wenste donderdag niet te reageren omdat hij de precieze procedure niet kent. “Het behoud van de sociale functie en de kunstschatten is het belangrijkste voor mij.”

De neoclassicistische hallenkerk dateert van 1862-1867. In 1900 werd het koor vergroot. De kerk is niet beschermd en verkeert in goede staat.