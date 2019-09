Bibliotheekbezoekers en scholieren lezen gratis digitale krant Wannes Vansina

26 september 2019

Bezoekers van de nieuwe stadsbibliotheek in Het Predikheren kunnen voortaan gratis digitale kranten en tijdschriften lezen. De bibliotheek breidde daartoe het abonnement bij Gopress uit. Lezen kan zowel op de computers van de bib als op eigen toestellen via bibliotheek.gopress.be. Eerder konden bezoekers al een beroep doen op het archief van Gopress, maar ze krijgen er nu dus een extra dienstverlening bij. Ook scholen varen er wel bij. Zij kunnen dankzij de uitbreiding van het abonnement de kiosk raadplegen binnen de schoolmuren. “Duizenden scholieren of cursisten doen op dit moment al beroep op het archief van Gopress, bijvoorbeeld als ondersteunend lesmateriaal of voor bronnenonderzoek. De publicaties in de Kiosk kunnen ze gebruiken voor actualiteitsopdrachten”, aldus Marina De Bie, schepen van Onderwijs. De wijziging kost de stad jaarlijks 4.192 euro.