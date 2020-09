Bibliotheek vergroot aanbod e-boeken: Geen boetes meer Wannes Vansina

18 september 2020

09u48 0 Mechelen Dankzij de app cloudLibrary kan je voortaan via de Mechelse bibliotheek tal van e-boeken ontlenen. Het gaat om enkele duizenden Nederlands- en Engelstalige titels voor volwassenen, fictie en non-fictie.

Leden kunnen maximaal twee boeken tegelijk ontlenen op hun tablet, smartphone, computer of e-reader. Over boetes hoeven ze zich geen zorgen te maken, want na zes weken verdwijnen de boeken weer vanzelf van het toestel. Je kan ook e-boeken reserveren.

“Onze collectie e-boeken moet voortaan niet meer onderdoen voor het aanbod aan Nederlandstalige boeken die je gewoon op het rek in de bibliotheek vindt. We passen onze dienstverlening en ons aanbod dus aan de veranderende leesgewoontes aan”, zegt Cultuurschepen Björn Siffer.

De dienst wordt aangeboden door de Mechelse bibliotheek in samenwerking met Cultuurconnect, Standaard Boekhandel en Bibliotheca (cloudLibrary). Meer dan 150 andere bibliotheken nemen ook deel aan dit initiatief. Meer informatie hier.