Bibliotheek laat reserveren op titel weer toe Wannes Vansina

06 mei 2020

11u52 0 Mechelen Vanaf volgende week zal het opnieuw mogelijk zijn om specifieke titels te reserveren in de Mechelse bibliotheek.

Tot nu toe konden bibliotheekpakketten enkel samengesteld worden volgens genres of thema’s. “Vanaf maandag breiden we deze afhaalservice uit en kunnen leden via de online catalogus ook materialen op titel reserveren. Dat zal een grote meerwaarde zijn voor heel veel mensen. Nu het einde van het schooljaar dichterbij komt, merken we vooral bij studenten een toenemende vraag naar specifieke boeken”, zegt Cultuurschepen Björn Siffer.

Leden wordt wel gevraagd om maximaal vijf titels per keer aan te vagen. Afhalen kan op afspraak van dinsdag tot en met vrijdag tussen 9 en 16 uur. Wie geen specifieke titel nodig heeft, kan nog steeds een bibliotheekpakket van maximum 15 items aanvragen. De bibliotheek roept iedereen op om regelmatig materialen terug te brengen via de automatische inleverbus aan de zijkant van het gebouw.