Bibliotheek Het Predikheren opent met één groot feest: “Mijn mooiste realisatie als burgemeester” Antoon Verbeeck

01 september 2019

11u37 1 Mechelen In Mechelen werd op zaterdagavond de nieuwe stadsbibliotheek Het Predikheren in de Goswin de Stassartstraat officieel geopend. Daar ging een feestelijke boekenstoet, inclusief muziek, majorettes en bellemadam, aan vooraf. Nieuwsgierigen konden ook voor het eerst een kijkje nemen in de imposante bib in het voormalig kloostergebouw, waarvan de restauratie acht jaar in beslag nam.

Met maar liefst 1.700 waren ze, de Mechelaars die op zaterdag mee met boekenstoet De Parade door de stad wandelden. De hoofdfocus lag op de overgang van de bibliotheek in de Moensstraat naar Het Predikheren, maar ook de verhuizing van de talentenfabriek in Artenova naar de oude bibliotheek kreeg de nodige aandacht. Verschillende Mechelaars hadden tijdens de optocht een boek van de oude bib onder de arm, als symbool van de overgang. “Ik heb de biografie van Jeshua Ben Josef mee. Of het een goed boek is? Ik zou het niet weten. Ik heb het gewoon van het schap gehaald”, lacht Bruno Knaeps. “Als vaste gebruiker van de bib in de Moensstraat wou ik deze dag niet missen. Het nieuwe concept van Het Predikheren, een bib met restaurant en plaats voor andere culturele activiteiten, is gewoon een fantastische bestemming. Mij gaan ze er vaak zien.”

“Mijn mooiste realisatie”

Uiteraard kon ook Bart Somers (Vld-Groen-m+) niet ontbreken. De burgervader liep samen met cultuurschepen Björn Siffer vooraan en kreeg de taak om Het PREDIKHERENboek, een symbool voor het nieuw begin van Het Predikheren, door de stad te dragen. “Vandaag is een schitterende dag. Ik ben al 19 jaar burgemeester van deze stad en zag in de loop der jaren heel wat projecten de revue passeren. De realisatie van de bib in Het Predikheren is echter mijn mooiste project als burgervader. Ik ben zelf iemand die graag leest en het feit dat we dit leegstaand pand, dat al 40 jaar leegstaat, nu een nieuwe bestemming hebben gegeven, maakt het zo speciaal”, vertelt Somers. “De oude bib had weinig aantrekkingskracht, de nieuwe daarentegen is een echte cultuurtempel geworden. En dat op een symbolische plaats. Een gebouw verder, in de Kazerne Dossin, werden er tijdens de oorlog boeken verbrand. De Kazerne krijgt nu een bib, een plaats van kennis en verdraagzaamheid, als buur”

Meerwaarde

Terwijl de stoet onder andere langs de Zoutwerf, Vismarkt en Grote Markt trok, was er aan Het Predikheren al een volksfeest ontstaan. Rond 19 uur opende de nieuwe voor het eerste de deuren. Mechelaars Mike Sanders en Loesje Claes waren twee van de vele Mechelaars die een kijkje kwamen nemen. Zij brachten hun kinderen Aaron en Norah mee. “Ik ben zelf een boekenwurm en mijn man leent al eens graag een film. We zijn dus vaste klanten van de oude bib. Ook omdat onze kinderen er een groot aanbod van boeken vinden”, legt Loesje uit. “Het Predikheren is een prachtige bib geworden. Op elk verdiep schuilt er wel iets interessants. Deze investering was het zeker waard. Een bib als Het Predikheren is zeker en vast een meerwaarde voor onze stad.” Ook op zondag ontvangt Het Predikheren bezoekers en vinden er gezinsactiviteiten plaats. De totale kostprijs van het project bedroeg 25 miljoen euro, waarvan de helft werd gesubsidieerd door Vlaanderen.