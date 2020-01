Bibliotheek geeft boekentips op maat Wannes Vansina

31 januari 2020

De Mechelse stadsbibliotheek geeft vanaf morgen zaterdag abonnees die dat wensen leestips op maat dankzij het online platform ‘Mijn Leestipper’, ontwikkeld door Cultuurconnect. Ze krijgen de aanbevelingen uit de collectie via hun bibliotheekaccount op basis van hun leesprofiel. “Oudere romans of boeken die nu minder zichtbaar zijn of om andere redenen minder vaak gelezen worden, krijgen dankzij dit platform extra visibiliteit. Zo slagen we erin om onze uitgebreide collectie nog beter te ontsluiten”, zegt Cultuurschepen Björn Siffer. Mijn Leestipper komt overigens ook soms met verrassende tips. “Op die manier prikkelen we onze lezers ook om nieuwe dingen te ontdekken en uit hun leesbubbel te ontsnappen.” Momenteel gebruiken 6.300 leden het digitale account Mijn Bibliotheek.