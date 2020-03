Bibliotheek biedt leden boekenpakketten aan Wannes Vansina

20 maart 2020

14u13 1 Mechelen De Mechelse stadsbibliotheek biedt haar leden pakketten met boeken, strips of dvd’s aan om de coronaperiode door te komen. Ze kunnen online of telefonisch een stapeltje bestellen.

Het Predikheren blijft al zeker tot en met 5 april gesloten, maar de bibliotheek wil haar leden niet volledig in de kou laten staan. “De meeste gezinnen leven momenteel in isolatie en een goed boek kan dan wonderen doen. Voor kinderen en jongeren is het belangrijk om te blijven lezen en leren nu ze niet op school zitten. Onze medewerkers hebben de voorbije dagen alles in het werk gesteld om een minimale, alternatieve dienstverlening te kunnen bieden en toch de veiligheid voor iedereen te kunnen verzekeren”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen.

Elk lid kan één pakket aanvragen en zes weken bijhouden bovenop reeds uitgeleende (en automatisch verlengde) materialen. Specifieke titels reserveren is niet mogelijk. Je kan wel een aantal thema’s of leeftijdscategorieën aanduiden en de bibliotheekmedewerker stelt met die info een pakket samen.

”Het ophalen gebeurt op afspraak om te voorkomen dat er te veel mensen samen in Het Predikheren zijn. Dat kan van dinsdag tot en met vrijdag tussen 10 en 15 uur. Geïsoleerde of minder mobiele mensen kunnen hun pakketje door iemand anders laten ophalen”, legt Cultuurschepen Björn Siffer uit.

Meer informatie over deze alternatieve bibliotheekwerking vind je op www.mechelen.be/tijdelijke-uitleenregeling-in-de-bibliotheek.