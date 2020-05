Bib, Busleyden en Sint-Rombouts heropenen vanaf maandag; ook stille studieplek in Predikheren Wannes Vansina

28 mei 2020

17u07 0 Mechelen Vanaf volgende week gaan in Mechelen musea Hof van Busleyden en De Garage, de Sint-Romboutstoren en de bibliotheek opnieuw open voor publiek. In het Predikheren wordt plaats vrijgemaakt voor blokkende studenten.

Vanaf maandag kunnen bezoekers zich weer wagen aan de beklimming van de meer dan 500 trappen van de Sint-Romboutstoren. “Hier hebben we het geluk dat er twee trappenkokers zijn waardoor bezoekers elkaar nooit moeten kruisen. Bovenop de skywalk is het dragen van een mondmasker wel verplicht”, legt cultuurschepen Björn Siffer uit.

Ook in het maandag heropende Museum Hof van Busleyden ben je verplicht een mondmasker te dragen. Het opent voorlopig enkel voor individuele bezoekers. Maximaal tachtig personen worden per uur toegelaten, uitsluitend na online reserveren. Het familieparcours met gouden kubussen is nog niet toegankelijk. Gelijkaardige maatregelen in De Garage, dat donderdag heropent. De exporuimte toont werk van schilder- en tekenkunstenaar Kris Fierens.

Predikheren

Het Predikheren tenslotte zal gefaseerd heropenen. Vanaf dinsdag kunnen individuele bezoekers opnieuw materialen ontlenen, al blijft online reserveren aanbevolen. “We voorzien onder meer een aangepaste circulatie in het gebouw en Zaal Roosevelt wordt ingericht als quarantainezone, waar ingeleverde boeken 72 uur apart worden gehouden alvorens ze weer in de boekenrekken gezet worden”, aldus Siffer. De internetcomputers, printers en kopieermachines zullen in deze eerste fase nog niet toegankelijk zijn.

Wél welkom zijn studenten. Een deel van het eeuwenoude klooster wordt ingericht als stille studieruimte nadat eerder hetzelfde gebeurde met de kerk van het Cultuurcentrum. “Om ons personeel de tijd te geven zich te herorganiseren beginnen we met tien studenten en breiden we in de dagen en weken nadien uit tot 30.” Een plek reserveren kan hier.