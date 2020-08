Bezoekersbeperking De Nekker houdt overrompeling op warme dagen tegen: “Iets meer dan 1.000 bezoekers toegelaten” Antoon Verbeeck

05 augustus 2020

16u45 0 Mechelen In provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker in Mechelen kwamen vandaag bezoekers verkoeling zoeken aan of in het water. Momenteel geldt er een beperking op het aantal bezoekers in het domein, als maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus.

Tot en met zondag zijn ze bij De Nekker ‘uitverkocht’. “We hebben op voorhand een berekening gemaakt, rekening houdende met de 1,5 meter afstand. Iets meer dan 1.000 bezoekers zijn momenteel toegelaten: zo’n 750 individuelen bezoekers en 250 bezoekers in groep. Het is verplicht om op voorhand een reservatie te maken via het daarvoor voorziene reservatiesysteem Op deze manier houden we ook een overrompeling tijdens warme dagen tegen”, vertelt Danny De Wit, directeur van het domein.

Maatregelen

Bezoekers die geen plaats hebben gereserveerd, zoals er vandaag enkelen waren, worden weer naar huis gestuurd. De bezoekersbeperking is niet de enige maatregel. Er zijn geen kleedkamers ter beschikking, de omkleedunits en douches zijn afgesloten en iedereen die ziek is of tekenen van ziekte vertoont, wordt onmiddellijk naar huis gestuurd. Ook de alomtegenwoordige mondmaskers zijn op het domein verplicht. “Wie zijn plaatsje aan het water heeft gevonden, mag het masker afdoen. Wie zich op het domein verplaatst, is verplicht een mondmasker te dragen. Bezoekers worden daarop gecontroleerd”, klinkt het.