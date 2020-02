Bezoekers Sint-Katelijnekerk worden ontvangen aan nieuwe onthaalbalie



Antoon Verbeeck

07 februari 2020

11u42 0 Mechelen Na de Sint Janskerk en de Sint-Pieter-en-Paulkerk heeft nu ook de Sint-Katelijnekerk de nieuwe onthaalbalie in gebruik genomen. De Mechelse kerken zetten zo verder in op een klantgericht onthaal van de meer dan 100.000 bezoekers per jaar.

“Onze kerken mogen gezien worden. Daarvoor is een modernisering van informatieverstrekking zeker geen overbodige luxe, bovendien zorgen de nieuwe balies voor een beter informatieoverzicht en comfort bij onze vrijwilligers. Door het open ontwerp van de balies hebben ze sneller interactie met de kerkbezoekers”, zegt Koen Anciaux, de schepen van Monumenten en voorzitter van Torens aan de Dijle (Open VLD). “Dit najaar wordt een spelelement toegevoegd aan de balies. Zo kunnen kinderen rond het meubel wandelen en op zoek gaan naar nieuwe weetjes. Ondertussen vinden kinderen Rommy in onze kerken terug met een heleboel leuke opdrachten”.

Ontwerp

In opdracht van de stad Mechelen werd door MAN architecten uit Sint-Niklaas een nieuw baliemeubel ontworpen. De sociale werkplaats ’t Atelier Mechelen kreeg de opdracht om de balie te vervaardigen voor een bedrag van 7.025 euro, exclusief btw. De nieuwe balie werd zo ontworpen dat er een lager deel is voorzien waardoor de informatie ook voor mensen in een rolstoel goed zichtbaar is. “Er is gekozen voor een houten onthaalmeubel waaromheen kan worden gelopen. Op meerdere vlakken met verschillende hellingen en hoogtes wordt de informatie van Torens aan de Dijle getoond. Ook zonder onthaalmedewerker kan deze balie dienst doen.”

Sinds 2000 staat Torens aan de Dijle vzw (TADD) in voor het ontsluiten en promoten van de grote rijkdom aan religieus erfgoed die zich in zeven van deze kerken bevindt. “Dankzij de inzet van meer dan 50 vrijwilligers zijn de kerkinterieurs alle dagen, behalve woensdag, geopend voor het publiek. De vrijwilligers heten de bezoekers welkom en informeren hen zodat ze hun kerkbezoek optimaal kunnen beleven”, klinkt het. Op korte termijn krijgen ook de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk en de Begijnhofkerk een nieuwe onthaalbalie.