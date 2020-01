Bezit van vlindermes levert effectieve geldboete op TVDZM

15 januari 2020

17u20 0

De rechter in Mechelen heeft een man veroordeeld tot het betalen van een geldboete van 800 euro. De Mechelaar werd in januari 2018 tegengehouden door de politie. Wanneer hij werd gefouilleerd trof de politie een vlindermes aan. Dat mes had hij naar eigen zeggen gekocht omdat hij het mooi vond maar ook omdat het een gemakkelijk mes leek om er zich mee te kunnen verdedigen. De man kreeg eerst nog een minnelijke schikking voorgesteld maar die bleef onbetaald. “Omwille van financiële redenen”, zei zijn advocaat Johan Timmermans. “Intussen zou hij deze boete kunnen betalen. Onder meer omdat hij werk heeft gevonden.”