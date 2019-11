Bewoonster schrikt inbreker af TVDZM

21 november 2019

14u20 0

Een dief heeft langs de Koningin Astridlaan geprobeerd om in te breken in een appartement op de tweede verdieping. De dief forceerde een raam, geraakte binnen maar werd vervolgens opgeschrikt door de bewoonster. “Zij had lawaai gehoord en ging poolshoogte nemen. Hierop sloeg de dief op de vlucht”, vertelt de politie van Mechelen-Willebroek.