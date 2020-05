Bewoners Otterbeek geëvacueerd na gaslek aan R6 Wannes Vansina/Tim Van der Zeypen

16 mei 2020

14u34 28

Bij de bouw van de fly-over op de kruising van de Antwerpsesteenweg en de R6 in Mechelen is zaterdag kort na de middag een groot gaslek ontstaan aan een middendruksleiding. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig en zetten de toegangswegen af. Politie en brandweer gaan in de sociale woonwijk Otterbeek van deur tot deur bij de mensen met de vraag om hun woning te verlaten en te verzamelen op een grasplein aan het Tivolipark. Fluvius is intussen aanwezig om het gaslek te dichten.

Later meer.



