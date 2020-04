Bewoners opvangcentrum starten met pop-up mondmaskeratelier: “Hun leven staat dubbel stil” Wannes Vansina

07 april 2020

10u51 2 Mechelen Het noodopvangcentrum voor asielzoekers in Mechelen heeft een pop-up mondmaskeratelier opgericht. Bewoners maken er dagelijks een 100-tal mondmaskers.

De bewoners van het centrum aan de Zwartzustersvest blijven net als iedereen zoveel mogelijk binnen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, ook al moeten ze dan met veel op een kleine ruimte leven. “Er worden verschillende activiteiten in kleine groepjes georganiseerd. Een aantal creatieve bewoners kwam op het idee om mee mondmaskers te maken”, zegt schepen van Welzijn Gabriella De Francesco.

Theaterstoffen

Zes bewoners richtten een lokaal in als mondmaskeratelier,. De stad kocht bij Naaimachinewinkel Van Rooy twee stikmachines aan, en de stoffen zijn een schenking van ’t Echt Mechels Theater.

Dagelijks maken de bewoners zo’n 100 maskers, die door de stad worden verdeeld bij zorginstellingen, huisartsen, vroedvrouwen, gemeenschapswachten, jeugdwerkers, apothekers, kinesisten enzovoort.

Mentale veerkracht

“Voor de meeste mensen staat het dagelijks leven even stil, maar voor de bewoners van het noodopvangcentrum staat het leven momenteel dubbel op pauze”, zegt De Francesco. “Vóór de uitbraak van het coronavirus was het al wachten op een antwoord over hun asielaanvraag. Momenteel komen er helemaal geen antwoorden meer en kunnen ze alleen maar hopen op een goede gezondheid.”

“Dat vraagt een grote mentale veerkracht, want de mogelijke opstart naar een effectief onafhankelijk eigen leven wordt uitgesteld. Het maken van mondmaskers is hun constructieve bijdrage aan het geheel.”