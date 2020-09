Bewoners Gandhiwijk beslissen mee over 44 nieuwe straatnamen: “Met als thema gelijkheid, mensenrechten en rechtvaardigheid” Antoon Verbeeck

30 september 2020

15u49 0 Mechelen Bewoners van de vernieuwde Mahatma Gandhiwijk beslissen mee over 44 nieuwe straatnamen. De namen zullen passen binnen het thema mensenrechten, vrijheid, sociale gelijkheid en rechtvaardigheid. Stad Mechelen heeft al een eerste lijst van mogelijke straatnamen klaar. De uiteindelijke stemming gebeurt tijdens een expo tussen 14 en 30 november.

“Voor de 23 nieuwe paden en 21 nieuwe straten zoeken we samen met de bewoners een nieuwe naam binnen het thema mensenrechten, vrijheid, sociale gelijkheid en rechtvaardigheid. Dat we zo’n belangrijke beslissing samen nemen met de Mechelaars die er wonen, is niet meer dan logisch. We trekken letterlijk de wijk in en organiseren infosessies en workshops. Tijdens een expo in november presenteren we de voorstellen en hakken de bewoners de knoop door. Zij hebben het laatste woord”, zegt Patrick Princen (VLD-Groen-m+), schepen van Participatie.

Voorbeelden

Het algemene thema voor de keuze van straatnamen sluit aan bij de bestaande straatnamen die voor de hoofdassen in de wijk behouden blijven: de Mahatma Gandhistraat, Ivo Cornelisstraat, Jozef Verbertstraat en Kardinaal Cardijnstraat. Straatnamen die passen binnen het thema zijn bijvoorbeeld Anna Elena Rooseveltstraat, Nelson Mandelastraat maar ook Vrijheidsstraat en Harmoniestraat. Personen uit de wijk die vroeger veel betekenden, tradities of wijkfeesten kunnen ook als straatnaam gekozen worden. Het Global Fiestaplein bijvoorbeeld.

Inschrijven verplicht

De infosessies en workshops vinden plaats in Den Abeel op donderdag 1 oktober (14 tot 15 uur) en op woensdag 7 oktober (14 tot 15 uur of 19 tot 20 uur). Medewerkers van de stad zullen het project toelichten en nadien met de aanwezigen mee nadenken over mogelijke straatnamen. De plaatsen zijn beperkt tot 30 personen dus inschrijven is verplicht! Dat kan telefonisch via 015 44 65 90 of via mail naar denabeel@zbrivierenland.be. De nieuwe straatnamen zullen pas geldig zijn als de wijk helemaal klaar is, in 2022-2023. Info: www.mechelen.be/gandhi