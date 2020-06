Bewoner (54) aangehouden na brandstichting in eigen woning Tim Van Der Zeypen

24 juni 2020

14u35 0 Mechelen De bewoner (54) van het gelijkvloers appartement op de hoek van de Elf-Novemberstraat met de Schuttersstraat is aangetroffen. De bewoner werd inmiddels aangehouden door de onderzoeksrechter op verdenking van brandstichting in een bewoond pand.

Vorige week donderdag verwittigden enkele buurtbewoners de Mechelse hulpdiensten voor een felle rookontwikkeling in een woning. De brandweer en de politie rukten massaal uit. Ter plaatse braken ze de voordeur open en werd de woning doorzocht. Op dat moment werd gedacht dat de bewoner zich nog steeds in het pand bevond.

De brandweer trof uiteindelijk niemand aan en de brand was snel onder controle. De rookschade in de woning was bijzonder groot. Ook de bewoners van het appartement op de eerste verdieping hadden schade. De woning moest geventileerd worden en de bewoners werden zelfs tijdelijk geëvacueerd. Na het ventileren mochten de bewoners wel terug naar hun woning.

Brandstichting

Omwille van de vondst van twee brandhaarden in de woning, rees meteen het vermoeden dat de brand was aangestoken. Het labo van de gerechtelijke politie en een branddeskundige kwamen ter plaatse voor onderzoeken en bevestigden h et vermoeden van brandstichting. De bewoner van het gelijkvloers appartement werd nergens aangetroffen en bleef lange tijd spoorloos.

Tot eerder deze week wanneer buurtbewoners de 54-jarige bewoner hadden opgemerkt in de buurt. De politie werd verwittigd, kwam ter plaatse en arresteerde de vijftiger. Na zijn verhoor op het politiekantoor werd hij ook nog een keer verhoord door de onderzoeksrechter. “Die heeft besloten om de man aan te houden op verdenking van brandstichting in een bewoond pand”, besluit parketwoordvoerder Kristof Aerts.

Over een motief is nog niets bekend. Een dag voor de brand was de politie wel al zijn voertuig in beslag komen nemen. Of beiden aan elkaar kunnen worden gelinkt, is nog niet bekend. Het onderzoek wordt verder gezet. Nu vrijdag verschijnt de man voor de raadkamer. Die zal op zijn beurt moeten beslissen of hij langer in de gevangenis moet blijven of niet.