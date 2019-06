Beweging.net steunt goed doel en heeft nieuwe regiovoorzitter Antoon Verbeeck

03 juni 2019

10u15 0 Mechelen Beweging.net koos tijdens haar Rerum Novarum-viering in het Heistse Cultuurcentrum Zwaneberg een nieuwe voorzitter voor de regio Mechelen-Turnhout en deelde ‘De Tamara’ uit.

‘De Tamara’, een prijs voor projecten die een steun in de rug kunnen gebruiken, ging naar de Mechelse burgerbeweging KLIMAAN, die mensen en organisaties wil verbinden met acties en activiteiten rond klimaat. “Als beginnende organisatie en coöperatieve is er op dit moment nog geen gevulde rekening. Maar een organisatie als Klimaan moet zich kunnen profileren, heeft publicitaire en redactionele aandacht nodig. De geldprijs van 1.500 euro zal dan ook zeker goed besteed worden”, klonk het. De 55-jarige Koen Ghys uit Duffel neemt voortaan de rol van regiovoorzitter op zich. Hij is voorzitter van Bewegingspunt Duffel en ook voorzitter en medestichter van de welzijnsschakel Sprang in Duffel. Daarnaast zet Ghys zich in voor allerlei sociale projecten in zijn gemeente.