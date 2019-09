Bevrijdingscolonne doet Dijlestad aan: “Nooit zo’n ambiance geweten als toen” Wannes Vansina

05 september 2019

17u15 0 Mechelen De Bevrijdingscolonne die nog tot 13 september door ons land trekt, deed donderdag de Grote Markt van Mechelen aan. Onder de vele bezoekers ook Marcel Kocken (83), die de ‘Bevrijding van Mechelen’ 75 jaar geleden meemaakte. “Het was een dag die ik nooit meer vergeet.”

De colonne door de Landcomponent van Defensie en het War Heritage Institute (WHI) vormt het hoogtepunt van de festiviteiten rond 75 jaar Bevrijding. Hij bestaat uit een veertigtal voertuigen waarvan een deel de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt.

“Ik kom kijken naar jeugdherinneringen, maar ik mankeer een aantal dingen. Het eerste dat we zagen waren tanks en ‘motorcycletten’, maar die zie ik hier niet”, merkt Kocken op.

Hij zal de bevrijding van Mechelen nooit vergeten. “Iedereen kwam afgezakt naar de Grote Markt. Zo’n ambiance heb ik nooit meegemaakt, niet bij de Hanswijkfeesten, Maanrock of zelfs het bezoek van de paus. Iedereen was mekaars vriend: er werd gekust, gezongen, gedanst en gesprongen. De euforie was zo groot dat men zelfs nog niet aan repressie dacht. Dat kwam pas een dag later.”

Tomaten

Hij herinnert zich nog dat hij met zijn spaargeld tomaten had gekocht voor de Britse soldaten. “Men zei dat ze dat graag aten en tomaten waren er in Mechelen genoeg. Sommige soldaten leefden al drie maanden op eten in blik. Ikdenk trouwens niet dat de Bevrijding meteen veel veranderde. Het leven ging verder. Het was niet omdat we bevrijd waren, dat we meer eten hadden.”

Fort

Coördinator William Testaert van het WHI was zeer tevreden met de publieksopkomst. “We zijn al sinds de start onder de indruk van de warme welkomst die we krijgen. Er komt heel veel volk kijken”, stelt hij vast.

De Bevrijdingscolonne bevat overigens wel degelijk tanks. “Maar die hebben we hier niet bij. Ze zouden deze mooie plaats kapotrijden.” De tanks zijn wel te zien aan het Fort van Breendonk, waar de colonne vanavond naartoe gaat. De colonne is daar de ganse vrijdag nog te bewonderen alvorens zaterdagvoormiddag, na een ceremonie in Klein-Willebroek, verder richting Boom en Antwerpen te trekken.