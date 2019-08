Betrapte inbreker neemt de benen TVDZM

19 augustus 2019

17u00 0

In het Maalderijstraatje heeft een dief geprobeerd om in te breken in een woning. De dader geraakte niet binnen. Hij sloeg op de vlucht wanneer de bewoner poolshoogte kwam nemen. De daders is voorlopig nog spoorloos.