Betrapte bestuurder slijpt wielklem door na alcoholcontrole avh

24 september 2019

12u38

Bron: Belga 0 Mechelen De lokale politie van Mechelen heeft dit weekend enkele voertuigen vastgezet met een wielklem omdat de bestuurders reden onder invloed van drank of drugs of reden zonder in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Maandagmiddag werd van één voertuig met Poolse nummerplaten de wielklem doorgeslepen en verwijderd. De politie kon het voertuig én de bestuurder aantreffen in zijn woning in Zaventem. De man moet zich binnenkort voor de rechtbank verantwoorden voor diefstal.

Maandagnamiddag werd de politie verwittigd dat enkele mensen een wielklem aan het doorslijpen waren aan de Technologielaan in Mechelen. Toen de politie ter plaatse kwam, was van het voertuig en de wielklem geen spoor meer. Dankzij ANPR-camera’s werd vastgesteld dat het voertuig het Mechels grondgebied had verlaten. Niet veel later werd de bewuste bestelwagen in Zaventem aangetroffen, niet ver van de woning van de bestuurder.

“De man wordt beschuldigd van diefstal, want van de wielklem is geen spoor meer teruggevonden”, zegt Dirk Van de Sande van politiezone Mechelen-Willebroek. “Zo’n wielklem kost ongeveer 250 euro, een bedrag dat wij gaan verhalen op de bestuurder van de wagen. Omdat onze agenten niet zelf hebben vastgesteld dat de wielklem werd doorgeslepen, spreken we niet van diefstal met braak. Maar het kan zijn dat de rechter de feiten alsnog herkwalificeert met de verzwarende omstandigheid ‘braak’.” De man zal zich binnenkort voor de rechtbank moeten verantwoorden.