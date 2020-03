Betalend parkeren tijdelijk opgeschort Wannes Vansina

20 maart 2020

17u23 7

Streeteo zal voorlopig niet meer controleren in Mechelen op het betalend parkeren en het bewonersparkeren. Dat kwam het parkeerbedrijf overeen met de stad. “Door het groot aantal mensen dat thuiswerkt, is de parkeerdruk sterk toegenomen en met deze maatregel wordt daaraan tegemoetgekomen. Bewoners uit de binnenstad kunnen met deze maatregel immers de hele dag gratis parkeren in de commerciële straat in hun buurt”, motiveert schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke. De politie ziet er uiteraard wel nog op toe dat er niet onveilig of hinderlijk wordt geparkeerd.