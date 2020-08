Bestuurders UNIZO vragen KMO’s hoe het écht gaat: “Elke ondernemer die we kunnen redden, is fantastisch” Wannes Vansina

24 augustus 2020

15u52 2 Mechelen De bestuurders van UNIZO Mechelen gaan vanaf september hun collega-ondernemers opbellen om hen te vragen hoe het écht met hen gaat in deze coronatijden en of ze kunnen helpen. Ze willen een luisterend oor en een helpende hand bieden. “Elke ondernemer die we kunnen redden, is fantastisch”, zegt Carl Van Dyck, directeur UNIZO provincie Antwerpen.

De ondernemers leggen zich toe op ondernemingen vanaf 5 werknemers, veelal KMO’s. “We weten dat een aantal bedrijven heel goede zaken doen, maar vrezen dat we ook andere verhalen gaan horen. Velen zien zwarte sneeuw, maar daarover praten doet een ondernemer niet graag – wie praat wel graag over zijn problemen? We hopen dat ze zich kwetsbaar durven opstellen en willen praten”, zegt Van Dyck. Hoeveel ondernemers in slechte papieren zitten, kan UNIZO niet zeggen.

De bestuurders gaan hun collega-ondernemers zelf opbellen. Ze ontmoeten elkaar immers niet meer spontaan tijdens netwerkevents. “Van ondernemer tot ondernemer. Hoe gaat het? Wat werkt nog? Waar loop je tegen aan? Wat kunnen wij voor u betekenen? Vanuit deze belronde verzamelen we vragen, best practices en daar waar problemen naar boven komen leiden we de ondernemers naar onze ondernemersbegeleiding”, zegt Bert Leysen, ondernemer en UNIZO-bestuurder.

Na een grondige financiële analyse krijgen ze een traject op maat. Stad Mechelen draagt 350 euro bij per begeleidingstraject en met de inbreng van UNIZO zelf bedraagt de kostprijs voor de deelnemer maximum 200 euro. Voor die ondernemers die langdurige omkadering nodig hebben, wordt gewerkt met Dyzo, een vzw die zich inzet voor zelfstandigen in moeilijkheden. Het ondersteuningsaanbod loopt toe het einde van 2021.

“Het is pionierswerk dat we verrichten. Wordt het een succes, dan zullen we hier zeker ook andere steden voor warmmaken”, geeft Van Dyck nog mee. UNIZO telt in Mechelen zo’n 600 leden.