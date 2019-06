Bestuurders blijven overtredingen maken aan werfzone van Oude Scheldebrug TVDZM

04 juni 2019

13u15 1 Mechelen Aan de werfzone van de Oude Scheldebrug op de N16 blijven autobestuurders en truckers overtredingen begaan. Ondanks het plaatsen van camera’s door de Vlaamse Waterweg én herhaaldelijke controles van de lokale politie. Naast opnieuw enkele truckers, werden er bij controles van de politie ook nog 46 autobestuurders betrapt op te snel rijden.

Sinds vorige week is de Oude Scheldebrug opnieuw open voor verkeer. Arbeiders zijn er nog wel bezig met de nodige restauratiewerken. Hiervoor werden er verschillende stellingen opgebouwd van net iets hoger dan vier meter. Om de arbeiders en de stellingen te beveiligen, telt er naast een snelheidsbeperking van dertig kilometer per uur ook nog een hoogtebegrenzing van maximum vier meter.

Verschillende autobestuurder én truckers negeren die tijdelijke verkeersregels. Vorige week moest de politie al verschillende vrachtwagenchauffeurs tegenhouden en hen laten omkeren. Zij negeerden allemaal de hoogtebegrenzers. “Maandag hielden we een vrachtwagen tegen die tegen het hoogteportiek was gereden. De trucker kreeg een proces-verbaal”, meldt de lokale politie. “Verder verbaliseerden we nog twee anderen die ook de maximum hoogte ter hoogte van de werken hadden genegeerd.”

Ook autobestuurders worden gecontroleerd. De politie kijkt na of zij zich ter hoogte van de werken aan de maximum toegelaten snelheid houden. Vorige week werden er 202 autobestuurders geflitst, gisteren liepen er 46 chauffeurs tegen de lamp. 45 ervan mogen een proces-verbaal in hun brievenbus verwachten, een iemand zal worden gedagvaard en zal het mogen gaan uitleggen bij de politierechter. “Hij reed er 67 kilometer per uur en dus 37 kilometer per uur sneller dan toegelaten”, besluit de politie. De chauffeur mag zich naast een geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro ook nog verwachten aan rijverbod.

Tot slot schreef de politie ook nog zes proces-verbalen uit aan chauffeurs die op de N16 hun rijbewijs gebruikten tijdens het rijden.