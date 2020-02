Bestuurder zonder rijbewijs moet wagen achterlaten Tim Van Der Zeypen

21 februari 2020

12u20 0 Mechelen Bij een controleactie van de politiezone Mechelen-Willebroek hebben agenten een bestuurder aan de kant gezet die zonder rijbewijs reed. De man moest zijn wagen aan de kant laten staan.

Tijdens diezelfde controleactie werden er nog twee andere bestuurders geverbaliseerd. Zij reden met hun wagen hoewel hun rijbewijs was ingetrokken. Bij een chauffeur werd er ook een hoeveelheid cannabis aangetroffen. De drugs werd in beslag genomen. Tot slot merkte de politie tijdens de controleactie ook nog een man op die geseind stond in een gerechtelijk dossier. Hij werd overgebracht naar het politiekantoor. In totaal werden er bij de controleactie 38 voertuigen en 48 personen gecontroleerd. “Ook in de nabije toekomst zullen we dergelijke controles blijven uitvoeren”, besluit de politie.