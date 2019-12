Bestuurder knalt tegen verlichtingspaal Wannes Vansina

28 december 2019

11u32 0

Een 29-jarige man is vrijdag lichtgewond geraakt bij een verkeersongeval op de Bedrijvenlaan in Mechelen. Aan de rotonde aan Technopolis verloor hij de controle over zijn voertuig om tot stilstand te komen tegen een verlichtingspaal.