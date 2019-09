Bestelwagen rijdt zich vast in tunnel TVDZM

09 september 2019

17u44 0

Op de Zemstbaan in Mechelen-Zuid heeft een bestelwagen zich vanmiddag omstreeks 14.45 uur vastgereden in een tunnel. De bestelwagen was hoger dan de maximaal toegelaten hoogte. De bestuurder raakte lichtgewond. Hij was aardig onder de indruk van het ongeval en kreeg ter plaatse de nodige verzorging. Hij moest niet worden afgevoerd naar het ziekenhuis. De bestelwagen zelf raakte zwaar beschadigd en moest worden getakeld. Hiervoor werd de Zemstbaan een klein uurtje afgesloten voor het verkeer. Het is niet de eerste keer dat er zich een te hoge bestelwagen vastrijdt in de tunnel op de Zemstbaan.