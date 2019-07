Beste beiaardiers ter wereld verzamelen in Mechelen voor Koningin Fabiolawedstrijd Wannes Vansina

05 juli 2019

17u33 0 Mechelen De beste beiaardiers ter wereld beklimmen komende week de Sint-Romboutstoren voor de achtste Koningin Fabiolawedstrijd. Het publiek kan het vijfjaarlijkse concours gratis bijwonen. “Verwacht een hoog virtuositeitsniveau”, zegt Koen Cosaert van Jef Denyn.

Wat de Koningin Elisabethwedstrijd is voor viool en piano, is de Koningin Fabiolawedstrijd voor beiaard. Zestien beiaardiers uit Australië, België, Frankrijk, Nederland, Oekraïne, Polen, Rusland en de Verenigde Staten schreven zich in. Komende woensdag en donderdag vinden de preselecties plaats. De internationale jury selecteert de vijf beste kandidaten voor de finale op zaterdag en zondag.

Zwaar repertoire

De wedstrijd werd in 1987 in het leven geroepen door toenmalig directeur van de Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn Jo Haazen. Volgens zijn opvolger Koen Cosaert heeft het concours sindsdien nog niets aan belang ingeboet. “Het is de moeilijkste wedstrijd die er is. De deelnemers krijgen een zeer zwaar repertoire opgelegd van een hoog virtuositeitsniveau. Daarnaast moeten ze verplicht een concert spelen op de kamerbeiaard met een orkest. Dat bestaat nergens anders”, zegt Cosaert.

Koningin

Vaak werd de Koningin Fabiolawedstrijd bijgewoond door de koningin. Dat is deze editie niet het geval omdat haar agenda volgeboekt was. Het publiek kan de concerten wél gratis bijwonen op het Cultuurplein. De beiaardiers zijn er tijdens hun concert in de Sint-Romboutstoren op groot scherm te zien. “Het publiek mag de finale ook mee jureren op initiatief van de mensen van de Koninklijke Vereniging voor Toren en Beiaard vzw. Zij bepalen de winnaar van de publieksprijs.”

Sidney

Dat deze internationale wedstrijd in Mechelen plaatsvindt, is geen toeval. De Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn is nog steeds het oudste en grootste instituut voor de beiaard wereldwijd. Bijna de helft van de volwassen leerlingen komt uit het buitenland. “Zeker de helft van de deelnemers heeft ooit bij ons gestudeerd.”

De wedstijd levert de Dijlestad ook internationale aandacht op. “Bij wijze van aankondiging speelden beiaardiers in binnen- en buitenland vorig weekend de compositie ‘Sprookje op de naam Fabiola’ op hun torens. Dat was onder meer in Sidney en Chicago het geval. Vervolgens zenden de beiaardiers een videofilmpje op van hun uitvoering. Het illustreert de naam en faam die we hebben in de wereld.”

Het volledige programma is terug te vinden op https://beiaardschool.mechelen.be/koningin-fabiolawedstrijd-2019.