Beslissing BAS geeft verkoop Malinwa bijkomende boost: 10.250 abonnementen de deur uit Wannes Vansina

12 juli 2019

De beslissing van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) dat KV Mechelen komend seizoen aantreedt in 1A, komt ook de abonnementenverkoop van de club ten goede. De afgelopen weken gingen de seizoenskaarten ondanks de onzekerheid al als zoete broodjes over de toonbank, maar daar kwamen er donderdag nog een pak bij. Malinwa rondde de kaap van 10.000 abonnees, ’s avonds waren al 10.250 seizoenskaarten de deur uit. Vorig seizoen sloot KV Mechelen in oktober de zomerabonnementenverkoop af met een recordaantal van 10.835 trouwe abonnees.