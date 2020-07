Beschonken achttienjarige zonder rijbewijs veroorzaakt ongeval: 1,8 promille in bloed Tim Van Der Zeypen

27 juli 2020

09u00 1 Mechelen De politie heeft dit weekend een jonge chauffeur (18) betrapt die zonder rijbewijs, en terwijl hij 1,8 promille alcohol in zijn bloed had, een ongeval had veroorzaakt in de Generaal de Ceuninckstraat in Mechelen. Hij reed met de wagen van zijn vader. Dit weekend werden er bij verschillende andere WODCA-controles 1.137 chauffeurs gecontroleerd op alcohol en drugs in het verkeer. 36 bestuurders liepen tegen de lamp.

Het ongeval kon gebeuren omdat de jonge chauffeur de controle over zijn stuur had verloren. Voor hij tot stilstand kwam, ramde hij nog twee geparkeerde voertuigen. “Het voertuig raakte zwaar beschadigd”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Tijdens het vaststellen van het ongeval bleek de chauffeur niet alleen geen rijbewijs te hebben; hij reed ook nog eens onder invloed van alcohol.”

Volgens de verbalisanten had de jongeman 1,8 promille in zijn bloed. Dat is ongeveer het equivalent van een tiental glazen bier. De wagen moest uiteindelijk worden getakeld. Het verhaal krijgt voor de jongeman niet alleen een staartje in de rechtbank, maar waarschijnlijk ook binnen zijn eigen familie. Het voertuig waarmee hij reed, was namelijk van zijn vader en die was niet op de hoogte van het gedrag van zijn zoon.

Drugs op zak

Verder betrapte de politie ook nog een autobestuurder die onder invloed reed van cocaïne en cannabis. Ook hij had geen rijbewijs. “Hij overhandigde eerst nog het rijbewijs van een van de passagiers, maar viel even later toch door mand”, gaat politiewoordvoerder Van de Sande verder. “Hij krijgt nu een extra-proces-verbaal omdat hij zich voordeed als iemand anders.”

De wagen van de man werd verder nog in beslag genomen omdat hij de huurvoorwaarden van het voertuig niet respecteerde en zelf werd hij tot slot meegenomen naar het politiekantoor in Mechelen. “Hij had 6,5 gram cannabis, 6,2 gram cocaïne en 710 euro cash geld op zak en had hiervoor geen uitleg”, aldus Van de Sande. “Bovendien bleek hij zijn opgelegde voorwaarden te schenden.”

36 chauffeurs

Naast deze bestuurders hield de politie tijdens de controles ook nog een chauffeur tegen die positief testte op het gebruik van cocaïne. Hij gaf dat ook meteen toe. Deze bestuurder had net zoals de twee anderen geen rijbewijs op zak. “Dat bleek ingetrokken te zijn na een rijverbod”, verduidelijkt de politiewoordvoerder. “Het voertuig werd uit het verkeer gehaald door middel van een stuurstang.”

Tijdens de alcohol- en drugscontroles liepen er van de 1.137 gecontroleerde chauffeurs, in totaal 36 tegen de lamp. Vier chauffeurs leverden hun rijbewijs in voor vijftien dagen. “Twee ervan waren onder invloed van cannabis, de twee anderen onder invloed van alcohol”, besluit Van de Sande. “Verder moesten vijftien chauffeurs hun wagen gedurende zes uur laten staan en deden veertien chauffeurs dit voor drie uur.”