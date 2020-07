Beroepsmilitair (28) schuldig aan vechtpartij op café maar krijg geen straf Tim Van Der Zeypen

02 juli 2020

12u55 0 Mechelen Een 28-jarige beroepsmilitair uit Limburg is schuldig bevonden aan een vechtpartij op café in Mechelen. De twintiger kreeg wel geen straf opgelegd. Hij moet zich de komende drie jaar wel aan een reeks voorwaarden houden.

Bij de vechtpartij kreeg het 22-jarige slachtoffer een glas in het aangezicht. De twintiger liep een diepe snijwonden op. De impact was ook bijzonder hard waardoor de twintiger nog een lang tijd een voos gevoel had in zijn lip en bovendien nog een litteken opliep. Hij stelde zich burgerlijke partij en kreeg een schadevergoeding van 3.600 euro toegekend. De beroepsmilitair ontkende de feiten niet op zitting. Aan de politie en aan de rechtbank verklaarde hij dat hij zich bedreigd voelde. Bovendien was hij dronken op het moment van de feiten. Zij vroegen en kregen een laatste kans. “Anders bestaat de kans dat hij zijn job als beroepsmilitair kan verliezen”, klonk het nog.