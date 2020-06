Beroepsmilitair (28) riskeert werkstraf na vechtpartij op café: “Militairen moeten burgers beschermen, niet aanvallen” Tim Van Der Zeypen

08 juni 2020

17u15 0 Mechelen Een 28-jarige man uit Limburg heeft zich maandagvoormiddag moeten verantwoorden voor de rechter in Mechelen. In juli vorig jaar was hij betrokken bij een vechtpartij in café Boesjkammeree. Hij sloeg toen met een glas in het aangezicht van andere twintiger.

De aanleiding voor de feiten was een discussie tussen een vriend van de beklaagde en een derde partij. Toen het latere slachtoffer (22) de situatie probeerde te ontmijnen, keerde de 28-jarige man zich tegen de twintiger. “Met een glas sloeg hij in het aangezicht van zijn slachtoffer. Die liep diepe snijwonden op in het aangezicht”, zei openbaar aanklaagster Nele Van Looy. De 28-jarige beroepsmilitair werd meegenomen naar het politiekantoor en verhoord. Hij gaf de feiten toe maar benadrukte dat hij zich bedreigd voelde. Er werd ook verklaard dat hij op het moment van de feiten dronken was.

Zware impact

“Kan iemand met zo’n ingesteldheid nog wel militair zijn”, vroeg meester Yves Vekemans zich af. “Militairen moeten de burgers beschermen, niet aanvallen.” De strafpleiter stelde zich burgerlijke partij voor het 22-jarige slachtoffer en vroeg een schadevergoeding. Volgens hen was de impact van de feiten bijzonder hard. “Hij had een lange tijd een voos gevoel in de lip en kon na de feiten zelfs lange tijd geen vast voedsel eten”, voegde meester Vekemans nog toe. “Bovendien wordt hij nog steeds herinnerd aan de feiten omwille van een litteken op de lip. Zo wordt hij steeds aangesproken met de vraag of hij heeft gevochten.”

Werkstraf

Het parket vond de feiten bijzonder ernstig en hield niet enkel rekening met de ernst van de feiten maar ook met de gevolgen van een mogelijke veroordeling. Bij een veroordeling door de rechtbank, bestaat de kans dat de 28-jarige zijn job als militair verliest. “Maar we mogen op zijn minst een inspanning van de beklaagde verwachten”, besloot de openbaar aanklaagster. Zij vroeg om hem alsnog te veroordelen tot een werkstaf. De verdediging vroeg een gunst en stelde een opschorting van staf voor.

Rechter Suzy Vanhoonacker velt op 29 juni een vonnis.