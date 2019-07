Berlarenaar eindigt tweede in Beiaardwedstrijd: “Wat een rollercoaster!” Wannes Vansina

14 juli 2019

19u55 0 Mechelen Jasper Depraetere (19) uit Berlaar is zondagavond tweede geworden in de Internationale Beiaardwedstrijd Koningin Fabiola. De oud-student van de Mechelse Beiaardschool Jef Denyn moest in de finale nipt de duimen leggen voor de Amerikaan Alex Johnson.

Wat de Koningin Elisabethwedstrijd is voor viool, zang, cello en piano, is de Koningin Fabiolawedstrijd voor beiaard. Op woensdag en donderdag namen de veertien muzikanten deel aan de preselecties van de gerenommeerde wedstrijd, de finale vond dit weekend plaats. De vijf finalisten speelden zaterdag in de Sint-Romboutstoren, op zondag op een mobiele beiaard samen met koperensemble Art of Brass.

“Het was een ongelofelijke ervaring. Het was een rollercoaster van energie, emotie, muzikaliteit en stress. Ik heb ervan genoten”, blikt Depraetere terug. In de finale nam hij het op tegen drie Amerikanen en een Australiër. Enkel Alex Johnson was beter. “Een juiste uitslag, denk ik. Een tweede plaats is zeker mooi, al had de eerste nog mooier geweest natuurlijk.” Depraetere won wel de publieksprijs.

De jonge beiaardier speelt al tien jaar beiaard. “Ik volgde een jaar les aan de muziekacademie in Lier toen ik een keer een beiaardles mocht volgen in de toren van Lier. Toen is de vonk overgeslagen. Ik hou van de klank, de manier van spelen, het feit dat je iets kan uitdragen over de ganse stad.”

Momenteel studeert hij aan het Lemmensinstituut. Hij droomt ervan stadsbeiaardier te worden en les te kunnen geven.