Bergstraat wordt definitief schoolstraat Wannes Vansina

20 augustus 2019

13u25 0 Mechelen De Bergstraat in Mechelen wordt definitief een schoolstraat. Dat betekent dat de straat tussen de Lange Heergracht en de Biest/Veemarkt vanaf het begin van het schooljaar verkeersvrij zal worden gemaakt bij het begin en het einde van de schooltijd.

“De proefperiode heeft uitgewezen dat de keuze voor een schoolstraat in de omgeving van kleuterschool De Toverberg de juiste is. De reacties van de school, ouders en omgeving waren uiterst positief”, zegt schepen van Mobiliteit Alexander Vandersmissen. “Ook de kiss-and-ride om het verkeer veilig en vlot te laten verlopen blijft aanwezig, zo worden schoolkinderen veilig afgezet en opgehaald aan de Veemarkt. Daarnaast roepen we ouders op om zoveel als mogelijk de parking Veemarkt te gebruiken of om natuurlijk te voet en met de fiets te komen.” De Bergstraat zal op schooldagen zijn afgesloten van 8 tot 8.40 uur, van 15 tot 15.45 uur (of 11.25 tot 12.05 uur op woensdag).