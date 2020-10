Berberapen voelen zich thuis in Planckendael: “Getraumatiseerde dieren vertonen natuurlijk gedrag” Wannes Vansina

02 oktober 2020

10u41 1 Mechelen De getraumatiseerde berberapen die sinds vorig jaar worden opgevangen in ZOO Planckendael vertonen opnieuw natuurlijk gedrag. Dat blijkt uit maandenlange observaties en wetenschappelijke analyses.

Planckendael adopteerde in 2019 zeven apen die twee jaar eerder waren gered uit een illegaal kweekcentrum in Polen. De dierentuin bouwde voor hen een nieuw verblijf en neemt nu ook deel aan het Europese kweekprogramma voor de bedreigde dierensoort. In het kweekcentrum leefden de apen in erbarmelijke omstandigheden, maar dat lijkt nu vergeten. Wetenschappers van het Centre for Research and Conservation (CRC), het wetenschappelijk onderzoekscentrum van ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael, hebben de dieren 166 uur geobserveerd en daaruit blijkt dat ze zich op hun gemak voelen in Planckendael. De apen gedragen zich zoals ze dat in de natuur zouden doen. “Eigenlijk is hun gedrag meer dan positief. Zo vlooien ze bijvoorbeeld heel erg vaak, is er weinig agressie, zijn ze actief en vertonen ze veel speelgedrag. Allemaal goede tekens”, zegt dierenwelzijnswetenschapper Marina Salas. Ze is dan ook blij met de resultaten van de studie. “We wisten eigenlijk niet wat we konden verwachten, zowel de dieren als hun verblijf waren nieuw voor ons. We zijn erg blij dat de dieren het zo goed doen.”

Illegaal verhandeld

Berberapen leven in het Atlasgebergte in Marokko en Algerije. Er zijn nog maar tienduizend dieren over. De afgelopen dertig jaar is hun aantal met 65 procent afgenomen. Niet alleen wordt hun leefgebied door de mens ingepalmd, de dieren worden ook illegaal verhandeld als huisdier.

Meer info over het onderzoek vind je op de website van Zoo Science.